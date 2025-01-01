Посольство РФ в Австрии осудило акцию ко дню рождения Бандеры в Вене

Посольство России в Австрии раскритиковало акцию, которая прошла в Вене 1 января и была приурочена ко дню рождения украинского националиста Степана Бандеры.

В дипмиссии подчеркнули, что «выходка горстки украинских националистов» не вызывает «ничего кроме омерзения».

«Решительно осуждаем проведение даже такой маргинальной акции при попустительстве местных властей», — подчеркнули в посольстве. Там добавили, что особенно кощунственно это выглядит в год 80-летия освобождения Австрии от фашизма.

В конце декабря в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) появились плакаты с поздравлениями Бандеры.