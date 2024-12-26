В подконтрольном Украине городе поздравили Бандеру с днем рождения

В подконтрольном ВСУ Славянске поздравили Бандеру с днем рождения

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) появились плакаты с поздравлениями украинского националиста и лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Славянск (...) завесили плакатами с портретом Степана Бандеры. На них говорится, что "Донбасс поздравляет" основателя ОУН с днем рождения, который отмечается 1 января», — говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Владимир Вятрович заявил, что на Украине появятся детские комиксы про Степана Бандеру. По его словам, это нужно, чтобы люди понимали, почему Бандера «стал героем» песен в стране.

В апреле стало известно, что на Украине захотели перезахоронить Бандеру. Тогда сообщалось, что его останки могут перенести на национальное военное кладбище под Киевом.