При возгорании Tesla Cybertruck около отеля Трампа погиб человек

Один человек погиб, семеро пострадали при возгорании Cybertruck у отеля Трампа

Один человек погиб, еще семеро пострадали при возгорании автомобиля Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФБР.

По данным американских спецслужб, после того, как автомобиль остановился у стеклянных дверей отеля, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, произошел мощный взрыв. «Человек, находившийся в Cybertruck, погиб», — заявил глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.

Ранее Electrek сообщила, что у новых электромобилей Tesla массово начал выходить из строя бортовой компьютер. Проблема связана с новой версией компьютера Tesla HW4, который может выйти из строя из-за короткого замыкания.