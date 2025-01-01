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15:21, 1 января 2025Экономика

Росбанк присоединился к Т-Банку

Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала, сообщили в среду «Т-Технологии» (головная структура Т-Банка).

ТАСС отмечает, что ранее акционеры «ТКС холдинга», которому принадлежит Т-Банк, одобрили интеграцию Росбанка в группу и проведение допэмиссии в качестве источника финансирования сделки.

В Росбанке отмечали, что будущая интеграция банка в «ТКС холдинг» позволит группе «значительно нарастить позиции на финансовом рынке».

О том, что Росбанк станет филиалом Т-Банка, стало известно в сентябре прошлого года. Отмечалось, что реализация такого решения позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения.

Обязательства и клиентские бренды Росбанка планировалось сохранить, но банковскую лицензию сдать.

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