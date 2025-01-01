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17:38, 1 января 2025Россия

Россиянин устроил гонки и пошел на таран полицейского авто

В Благовещенске мужчина на Toyota протаранил автомобиль полиции
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

В Благовещенске мужчина 1 января устроил гонки с полицией и повредил несколько автомобилей, в том числе машину сотрудников ГИБДД. Видео с улиц города опубликовала Baza в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ГИБДД почти час гонялись за водителем Toyota по улицам города: за время погони тот успел повредить несколько машин», — говорится в сообщении. Уточняется, что после блокировки машины нарушителя дорожного движения мужчина попытался вырваться и пошел на таран полицейского авто.

Также сообщается, что мужчина оказался военным. Во время опасной езды по городу он был пьян. Его передали в военную комендатуру.

Несколькими днями ранее житель села Мишкино в Башкирии на скорости врезался в ледовый городок. Действия россиянина попали на видео.

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