Россиянин на скорости врезался в ледовый городок и попал на видео

Житель башкирского села Мишкино на скорости врезался в ледовый городок

Житель села Мишкино в Башкирии на скорости врезался в ледовый городок. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как иномарка несется по заснеженной трассе. Затем автомобиль пытается въехать в арку, которая предшествует ледовому городку. Сделать этого не получается — машину заносит, и транспортное средство сносит фигуры на пути.

До этого сообщалось, что в районе Бутово школьники устроили гонки на каршеринге с полицией. Впоследствии несовершеннолетних россиян задержали.

Еще раньше в Одинцово Московской области полиция задержала мигранта, угнавшего поливомоечную машину.