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17:03, 12 ноября 2024Силовые структуры

Российские школьники на каршеринге устроили гонки с полицией и попали на видео

В подмосковном Бутово школьники на каршеринге устроили гонки с полицией
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В подмосковном Бутово школьники устроили гонки на каршеринге с полицией. Видео инцидента опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как каршеринг пытается уйти от преследования полиции, проигнорировав требования правоохранителей остановиться. В итоге случайные автомобилисты не дают машине выехать из двора на улицу, заблокировав путь.

Инцидент произошел около ЖК Бутово Парк 2. Несовершеннолетние задержаны.

Ранее в Подмосковье силовики пресекли деятельность активных сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.

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