Российские школьники на каршеринге устроили гонки с полицией и попали на видео

В подмосковном Бутово школьники на каршеринге устроили гонки с полицией

В подмосковном Бутово школьники устроили гонки на каршеринге с полицией. Видео инцидента опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как каршеринг пытается уйти от преследования полиции, проигнорировав требования правоохранителей остановиться. В итоге случайные автомобилисты не дают машине выехать из двора на улицу, заблокировав путь.

Инцидент произошел около ЖК Бутово Парк 2. Несовершеннолетние задержаны.

Ранее в Подмосковье силовики пресекли деятельность активных сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.