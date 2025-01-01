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19:27, 1 января 2025Из жизни

Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею

Житель Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею «Русское лото»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Лотерея «Русское лото» в четвертый раз провела новогодний розыгрыш миллиарда рублей, сообщает РБК.

В итоге эту сумму, по предварительным данным, выиграл неустановленный пока житель Сахалина — его номер телефона зарегистрирован там. Это четвертый человек, который смог получить такой выигрыш в России.

Еще 90 человек выиграли суммы в размере более миллиона рублей, а 81 человек стал обладателем приза в 123,5 тысячи рублей. Всего было разыграно 3,65 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, как муж и жена из Великобритании выиграли в лотерею миллионы фунтов стерлингов и отдали большую часть на благотворительность. Среди дорогих трат супругов на себя значилась только покупка новой машины и круиз по Карибскому морю.

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