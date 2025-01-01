Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею

Житель Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею «Русское лото»

Лотерея «Русское лото» в четвертый раз провела новогодний розыгрыш миллиарда рублей, сообщает РБК.

В итоге эту сумму, по предварительным данным, выиграл неустановленный пока житель Сахалина — его номер телефона зарегистрирован там. Это четвертый человек, который смог получить такой выигрыш в России.

Еще 90 человек выиграли суммы в размере более миллиона рублей, а 81 человек стал обладателем приза в 123,5 тысячи рублей. Всего было разыграно 3,65 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, как муж и жена из Великобритании выиграли в лотерею миллионы фунтов стерлингов и отдали большую часть на благотворительность. Среди дорогих трат супругов на себя значилась только покупка новой машины и круиз по Карибскому морю.