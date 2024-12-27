«Самые щедрые победители лотереи» отдали 1,5 миллиарда рублей на благотворительность

Супруги из Британии выиграли £7 миллионов в лотерею и отдали £5 миллионов бедным

Муж и жена из Великобритании выиграли в лотерею миллионы фунтов стерлингов и отдали большую часть на благотворительность. Их историю рассказывает Daily Star.

Супруги Рэй с Барбара Рэгг выиграли в лотерею 7,6 миллиона фунтов стерлингов в 2000 году (около 16,3 миллиона по современному курсу или 2,1 миллиарда рублей). Тогда им было уже за 60, они сразу же уволились с работы, однако не стали делать безумные покупки, как многие другие счастливчики. Среди дорогих трат супругов значилась только покупка новой машины и круиз по Карибскому морю.

Они продолжили вести скромный образ жизни, тратя выигрыш на помощь родственникам и нуждающимся. Рэй и Барбара в общей сложности отдали 5,5 миллиона фунтов стерлингов (12 миллионов по современному курсу или 1,5 миллиарда рублей) семнадцати благотворительным фондам и организациям. За это их прозвали «самыми щедрыми победителями лотереи».

В частности, супруги закупили 30 телевизоров для детского хосписа, а также в течение шести лет оплачивали билеты на рождественские представления для учеников муниципальной школы. Кроме того, в 2004 году они оплатили поездку 50 ветеранов Второй мировой войны в Италию на годовщину Битвы при Монте-Кассино.

«Это [выигрыш] изменило нашу жизнь, но не наши характеры. Выигрыш очень помог нам. Но я до сих пор смотрю на ценник, когда покупаю носки», — сказал Рэй.

Ранее сообщалось, что в США участник лотереи Mega Millions из штата Калифорния выиграл 197,5 миллиона долларов. Он заявил, что купил еще один билет с выигрышем на такую же сумму.

