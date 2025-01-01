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19:54, 1 января 2025Силовые структуры

Россиянин запустил фейерверк в толпе прохожих

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих в Александровском саду в центре города, его задержали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Там уточнили, что он запустил фейерверк III класса опасности. Его задержали и передали полиции. «Фонтанка» добавляет, что он поджег петарду 1 января.

Отмечается, что в Петербурге запрещено использование подобных пиротехнических изделий в парках и скверах.

В конце декабря 2024 года житель Ленинградской области решил устроить салют вместе с друзьями и снять запуск на видео, но упал с крыши. Несчастный случай произошел в городе Сертолово.

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