Россиянин запустил фейерверк в толпе прохожих

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих в Александровском саду в центре города, его задержали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Там уточнили, что он запустил фейерверк III класса опасности. Его задержали и передали полиции. «Фонтанка» добавляет, что он поджег петарду 1 января.

Отмечается, что в Петербурге запрещено использование подобных пиротехнических изделий в парках и скверах.

В конце декабря 2024 года житель Ленинградской области решил устроить салют вместе с друзьями и снять запуск на видео, но упал с крыши. Несчастный случай произошел в городе Сертолово.