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02:07, 1 января 2025Россия

Российский военный инженер вызвал огонь на себя и спас сослуживцев

«МК»: военный инженер вызвал огонь на себя и спас целое подразделение
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный инженер Евгений Кочергин в зоне проведения специальной военной операции (СВО) убедил сослуживцев покинуть позиции, после чего вызвал огонь на себя, тем самым спася целое подразделение. Историю российского бойца публикует «Московский комсомолец» («МК»).

По его словам, подразделение вело тяжелый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ), из-за чего на позиции осталось мало боеприпасов. Кочергин убедил сослуживцев укрыться, пообещав выиграть время и вернуться следом. Затем он вызвал на себя огонь противника, после чего по его позиции начал работать украинский самолет.

«Страшновато было. Первый раз видел, как по мне работает авиация. Сначала не понятно — свой это самолет или чужой. Оказалось, по мою душу», — рассказал Кочергин.

Выждав некоторое время, инженер покинул позицию и встретился с сослуживцами.

Ранее другой боец СВО получил ранение и 17 дней провел в окопе. Чтобы спастись, ему пришлось самостоятельно отрезать перебитую ногу. Перед этим солдат вколол последнюю ампулу обезболивающего.

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