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18:46, 1 января 2025Россия

Сгоревшую в российском городе из-за фейерверков елку оценили в сотни тысяч

В МВД по Свердловской области рассказали подробности о сгоревшей в Лесном елке
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «В Лесном»

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали «Ленте.ру» подробности инцидента в городе Лесной, где в новогоднюю ночь из-за фейерверков сгорела елка.

Пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых уточнил, что некий мужчина в красной куртке, личность которого устанавливают, вместе с женщиной и двумя детьми пришел к елке и запускал салюты. Однако коробку с ними он поставил на не ровную поверхность, из-за чего при первых же залпах фейерверка она упала, и те полетели в городскую искусственную ель. Она сгорела.

Ущерб оценили в более чем 600 тысяч рублей. Горелых добавил, что по итогам проверочных мероприятий представители МВД в ближайшие дни вынесут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Лесном в новогоднюю ночь сгорела елка на одной из площадей. На опубликованных в канале кадрах очевидцев видно, что салюты запускали около конструкции. Затем виден разгоревшийся на елке огонь.

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