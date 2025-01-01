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16:02, 1 января 2025Россия

Елка в российском городе в новогоднюю ночь сгорела из-за фейерверков

В Свердловской области в новогоднюю ночь елка сгорела из-за фейерверков
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

В городе Лесной Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела елка на одной из площадей, сообщает Telegram-канал «В Лесном».

По имеющимся данным, это произошло в результате неудачного запуска фейерверка. Один из залпов попал в светодиодную елку, в итоге она полностью сгорела.

На опубликованных в канале кадрах очевидцев видно, что салюты запускали около конструкции. Затем виден разгоревшийся на елке огонь.

Ранее сообщалось, что в Абхазии установили пятиметровую елку, сделанную полностью из мандаринов. Утверждается, что такая елка будет «открыта» в Сухуми только 3 января для ежегодного туристического фестиваля «Мандарин», однако местные жители могут насладиться ее красотой уже сейчас. На создание такого «дерева» ушло около двух тонн мандаринов.

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