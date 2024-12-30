В Абхазии установили елку из мандаринов

В Абхазии установили пятиметровую елку из мандаринов

В Абхазии установили пятиметровую елку, сделанную полностью из мандаринов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что такая елка будет «открыта» в Сухуми только 3 января для ежегодного туристического фестиваля «Мандарин», однако местные жители могут насладиться ее красотой уже сейчас. На создание такого «дерева» ушло около двух тонн мандаринов.

До этого глава лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич предупредила о последствиях переедания мандаринов. «Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие "скачки" уровня сахара в крови. Особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом», — сказала она.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления мандаринов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, которая обычно проявляется изжогой.