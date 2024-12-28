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11:24, 28 декабря 2024Забота о себе

Врач предупредила о последствиях переедания мандаринов

Диетолог Елиашевич: здоровому человеку можно съедать до пяти мандаринов в день
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Karolina Kołodziejczak / Unsplash

Здоровому человеку можно ежедневно съедать в среднем до пяти мандаринов в день, рассказала диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич. В Telegram-канале ведомства эксперт предупредила о последствиях переедания мандаринов.

Врач сказала, что мандарины богаты фруктозой и кислотой, поэтому при их переедании могут возникнуть боль в животе, вздутие, проблемы со стулом. Также могут появиться изжога и неприятные ощущения в горле.

«Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие "скачки" уровня сахара в крови. Особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом», — отметила Елиашевич.

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Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления мандаринов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой.

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