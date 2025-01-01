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02:45, 1 января 2025Бывший СССР

Стало известно об обострении серьезной проблемы в элитной бригаде ВСУ

Бутусов: число дезертиров в рядах 155-й элитной бригады ВСУ неуклонно растет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

155-я элитная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, часть военнослужащих которой проходила военную подготовку во Франции, несет существенные потери. В то же время неуклонно растет и число случаев дезертирства в ее рядах, об обострении этой серьезной проблемы рассказал главред издания «Цензор.net» Юрий Бутусов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и (приводило) к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования», — подчеркнул Бутусов.

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