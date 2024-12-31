Меркурис: ВСУ пребывают в плохом состоянии из-за кадровых проблем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пребывают в плохом состоянии из-за существенных кадровых проблем и нехватки мотивации у новобранцев. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Новобранцы не желают сражаться, у них нет такой же решимости, как у солдат, которые вызывались добровольцами в начале войны. Очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех», — заявил аналитик.

Меркурис добавил, что Украина «находится на последнем издыхании», так как «ее лучшие солдаты» ранены и истощены. По его словам, у ВСУ также нет времени, чтобы обеспечить мобилизованным достойное обучение.

Ранее британский аналитик заявил, что украинские войска могут быть выбиты из поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР) в первых числах января.