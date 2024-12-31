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16:05, 31 декабря 2024Мир

В Британии сообщили о существенных кадровых проблемах в ВСУ

Меркурис: ВСУ пребывают в плохом состоянии из-за кадровых проблем
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пребывают в плохом состоянии из-за существенных кадровых проблем и нехватки мотивации у новобранцев. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Новобранцы не желают сражаться, у них нет такой же решимости, как у солдат, которые вызывались добровольцами в начале войны. Очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех», — заявил аналитик.

Меркурис добавил, что Украина «находится на последнем издыхании», так как «ее лучшие солдаты» ранены и истощены. По его словам, у ВСУ также нет времени, чтобы обеспечить мобилизованным достойное обучение.

Ранее британский аналитик заявил, что украинские войска могут быть выбиты из поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР) в первых числах января.

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