В Британии предрекли скорую неудачу ВСУ на важном направлении

Меркурис: ВСУ будут выбиты из Великой Новоселки в первых числах января

Украинские войска будут выбиты из поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР) в первых числах января. Такое развитие событий предрек британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Великая Новоселка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января», — отметил аналитик.

По словам Меркуриса, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на важном времевском направлении в связи с тем, что командование проигнорировало их призыв к отступлению.

Ранее британский эксперт призвал избранного президента США Дональда Трампа понять, что Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине.