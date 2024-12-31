Меркурис: Трамп должен понять, что Россия в любом случае победит

Избранному президенту США Дональду Трампу следует понять, что Россия неизбежно одержит победу в конфликте на Украине — неважно, силовым путем или при помощи переговоров. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Он должен понять, что все, что говорят об этой войне просто неправда. Русские определенно побеждают, этого не отменить, нет таких санкций, которые могут изменить ситуацию и нет такого оружия, которое США могут поставить, чтобы на что-то повлиять», — сказал он.

Аналитик также призвал ждать жесткой позиции Москвы на переговорах, а Трампу, в свою очередь, следует приготовиться к тому, что его предложения о заморозке конфликта и европейских войсках на Украине будут отвергнуты.

Ранее в Германии заявили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров в новом году. Отмечается, что мирные переговоры станут единственным выходом для Зеленского, так как Трамп серьезно настроен положить конец конфликту.