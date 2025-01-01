Трамп и Маск станцевали перед Новым годом и попали на видео

Трамп и Маск станцевали перед Новым годом в Мар-а-Лаго под песню YMCA

Избранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск станцевали в имении будущего главы Белого дома Мар-а-Лаго перед Новым годом и попали на видео, которое опубликовал в X политик Бо Лаудон.

На видео они танцуют под песню YMCA группы Village People, которую Трамп часто использовал во время своих предвыборных митингов. «Президент Трамп и Илон Маск только что отпраздновали Новый год, станцевав вместе под песню YMCA! Храни бог этих американских героев!» — подписал пост Лаудон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства. Во время выступления на конференции в Аризоне Трамп указал на появление слухов, что он якобы уступил бразды президентства Маску. Политик объяснил, что это ложь. Маск не станет президентом, так как не родился на территории США. Поэтому Трамп подчеркнул, что чувствует себя в безопасности.