Въехавшего в толпу на автомобиле в США застрелили

ABC: человека, въехавшего в толпу на автомобиле в Новом Орлеане, застрелили

Человека, въехавшего в толпу на автомобиле в Новом Орлеане, США, застрелили на месте, сообщает ABC News.

Он был застрелен полицией, когда вышел из машины с автоматом. При этом двое полицейских получили огнестрельные ранения. В полиции также заявили, что водитель стрелял в людей после того, как совершил наезд на тротуаре на большой скорости. Перед этим он объехал препятствия, выставленные в городе перед новогодней ночью.

По словам чиновников, мужчина на белом пикапе, был «одержим идеей лишить жизни как можно больше людей». Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл уже назвала произошедшее терактом, однако ФБР заявило, что «пока не использует этот термин».

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу, как минимум 10 человек стали жертвами. Помимо них, еще 30 человек пострадали.