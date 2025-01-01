Автомобиль въехал в толпу в новогоднюю ночь в США

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу, 10 человек погибли

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу, как минимум 10 человек стали жертвами, сообщает CNN.

ЧП произошло во Французском квартале города в США на Бурбон-стрит. Помимо жертв, еще 30 человек пострадали. По словам очевидца, пикап выехал на тротуар и въехал в толпу. Он также утверждает, что слышал выстрелы. CBS News подтверждает, что автомобиль врезался в толпу на большой скорости, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.

Полиция также сообщила ABC News, что инцидент, по всей видимости, был преднамеренным, добавив, что водитель пока не был задержан. ЧП случилось в 03:15 по местному времени.

20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, Германия. Жертвами стали четверо. Инцидент назвали терактом. Находившийся за рулем объяснил свой поступок плохим отношением к беженцам из Саудовской Аравии в ФРГ.