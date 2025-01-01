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23:39, 1 января 2025Экономика

В Госдуме напомнили об изменениях в выплате пенсий в 2025 году

Депутат Госдумы Чаплин заявил об изменениях в выплате пенсий в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал об изменениях в выплате пенсий в 2025 году. Его слова приводит RT.

Чаплин заявил об изменениях в выплате пенсий в 2025 году и сообщил, что средняя страховая пенсия по старости составит 24 059,12 рубля. При этом пенсионный балл вырастет с 133,05 до 142,76 рубля.

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«Особенно важным станет автоматическое возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров начиная с 2025 года», — напомнил он.

Парламентарий добавил, что с апреля социальные пенсии увеличатся на 14,75 процента. Их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступят в силу новые нормы миграционного законодательства, а также ужесточится ответственность за продажу электронных сигарет подросткам.

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