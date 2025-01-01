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00:54, 1 января 2025Экономика

В России с 1 января проиндексируют зарплаты бюджетников

Зарплаты бюджетников в РФ проиндексируют на 13,2 процента с 1 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России с 1 января проиндексируют зарплаты в бюджетной сфере на 13,2 процента, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджет Социального фонда РФ на 2025 год.

В следующем году темп роста среднемесячной зарплаты в бюджетных организациях составить 10,2 процента, в 2027 – 8,3 процента, следует из документа.

«С 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки», — поясняет Соцфонд.

Индексация также затронет зарплаты сотрудников МЧС, лесных хозяйств, Роспотребнадзора, Росстандарта, однако не коснется депутатов, судей и сенаторов.

С января 2025 года также произошла индексация пенсий для работающих пенсионеров. Она составила 7,3 процента.

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