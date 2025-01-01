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00:30, 1 января 2025Экономика

Работающим пенсионерам проиндексировали пенсии

Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составила 7,3 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

С января 2025 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составила 7,3 процента. Об этом говорится в сообщении Социального фонда. Это повышение основано на прогнозируемом уровне инфляции по итогам 2024-го.

Теперь по закону пенсии работающих пенсионеров подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. До этого получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. «Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером», — уточнили в фонде. То есть, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.

Кроме того, москвичам с 1 января 2025 года на 5,5 процента проиндексируют социальные выплаты. Таким образом, минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Среди прочего индексация коснется многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью и усыновителей.

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