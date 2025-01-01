В Турции раскрыли цены на отдых в 2025 году

Экономист Байдар: россияне будут меньше жаловаться на стоимость отдыха в Турции

Российские туристы будут меньше жаловаться на стоимость отдыха в Турции в 2025 году, это станет возможно благодаря внедряемым властями инструментам. Детали раскрыл турецкий экономист Хикмет Байдар в беседе с РИА Новости.

«В предстоящий период мы увидим снижение инфляции, поэтому туристы, в том числе российские, будут меньше жаловаться на высокие цены. Инфляция ожидается на уровне 30 процентов и возможно немного меньше. Ряд внедряемых инструментов будет способствовать тому, что процесс роста цен остановится, возникнет баланс в механизме спрос-предложение», — рассказал Байдар.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Турция, Китай и Объединенные Арабские Эмираты вошли в число наиболее часто посещаемых россиянами в 2024 году стран. По предварительной оценке аналитиков, общий выездной турпоток в эти зарубежные страны по итогам 2024 года составит 17,3 миллиона поездок. Отмечается, что это на 17,2 процента больше, чем в 2023 году.