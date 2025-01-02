Авиакомпания из ОАЭ решила возобновить рейсы в Минводы

Авиакомпания Flydubai из ОАЭ решила возобновить рейсы в Минеральные воды

Авиакомпания Flydubai из ОАЭ решила возобновить рейсы из Дубая в Минеральные воды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Международного аэропорта Минвод.

«С 3 января авиакомпания Flydubai возобновляет прямые регулярные рейсы в Дубай из международного аэропорта Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

Ранее несколько крупных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию из-за падения лайнера Azerbaijan Airlines под Актау. В частности, Qazaq Air отменила рейсы с 28 декабря по 27 января 2025 года по маршруту Астана — Екатеринбург. Кроме того, часть рейсов приостановила компания Flydubai.