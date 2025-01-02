Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:28, 2 января 2025Путешествия

Авиакомпания из ОАЭ решила возобновить рейсы в Минводы

Авиакомпания Flydubai из ОАЭ решила возобновить рейсы в Минеральные воды
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпания Flydubai из ОАЭ решила возобновить рейсы из Дубая в Минеральные воды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Международного аэропорта Минвод.

«С 3 января авиакомпания Flydubai возобновляет прямые регулярные рейсы в Дубай из международного аэропорта Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

Ранее несколько крупных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию из-за падения лайнера Azerbaijan Airlines под Актау. В частности, Qazaq Air отменила рейсы с 28 декабря по 27 января 2025 года по маршруту АстанаЕкатеринбург. Кроме того, часть рейсов приостановила компания Flydubai.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Отдававших указания террористам из «Крокуса» осудят в Турции

      Спецотдел полиции Южной Кореи занялся выявлением виновных в крушении самолета

      Стало известно о планах Валерия Леонтьева на мировое турне в 2025 году

      Опубликована переписка террориста из «Крокуса» с куратором из ИГИЛ

      Авиакомпания из ОАЭ решила возобновить рейсы в Минводы

      Выигравшему миллиард в лотерею россиянину предложили отдать деньги на нужды СВО

      В Британии оценили последствия остановки транзита газа через Украину

      Российские военные фактически зачистили группировку ВСУ к югу от Курахово

      Российские военные уничтожили свыше 580 бойцов ВСУ в Курской области

      Власти Молдавии увидели в энергокризисе возможность «реинтеграции» Приднестровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше