Названы самые ожидаемые политические события 2025 года

Политолог Блохин назвал переговоры по Украине самым ожидаемым событием 2025 года

Мирные переговоры по Украине являются самым ожидаемым политическим событием 2025 года, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Своим мнением эксперт поделился с «Лентой.ру».

«Ждут одного события, но в двух разных регионах. Очевидно, что это переговорный процесс: по Украине и по Сирии. И сирийское урегулирование в условиях смены режима является одним из ожидаемых событий: как власть будет поделена, между какими группировками, останутся ли там наши военные базы», — рассказал эксперт.

Конечно, ожидается и исход событий на Украине: удастся ли нам и [избранному президенту США] Дональду Трампу решить украинскую проблему или нет — это главное. Одновременно с этим будет дальнейшая эскалация и на Украине, и на Ближнем Востоке по линии Израиль — США — Иран Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Он добавил, что мировая общественность ожидает и первых решений Трампа в роли главы государства. В частности, как объяснил Блохин, интерес представляет развитие торговой войны с Китаем при администрации Трампа.

Ранее в России назвали приоритетные цели армии на 2025 год. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов рассказал, что выполнение задач специальной военной операции (СВО) будет приоритетной целью для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

«Что касается 2025 года, то задачи будут определены верховным главнокомандующим. Все граждане Российской Федерации ждут победы в ходе СВО. Я думаю, основной вопрос будет уделен СВО, вне всякого сомнения, поддержке наших военнослужащих, членов их семей. Это, наверное, приоритетные задачи на 2025 год», — объяснял парламентарий.