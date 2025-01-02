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08:00, 2 января 2025Бывший СССР

Беженка из Селидово рассказала о темнокожих наемниках

Беженка Ковалева: в Селидово летом 2024 года находились темнокожие наемники
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Беженка из Селидово Марина Ковалева рассказала РИА Новости о темнокожих наемниках, которые находились летом 2024 года в населенном пункте.

Она отметила, что иностранцы то приезжали, то уезжали в город, находящийся в Донецкой народной республике (ДНР). Женщина встретилась с ними в магазине.

По словам беженки, темнокожие люди не понимали ни по-русски, ни по-украински, поэтому для общения с продавцом им пришлось использовать переводчик на телефоне.

Ранее жительница Селидово рассказала о бросивших людей украинских властях. «Никого [из властей] не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей», — рассказала женщина.

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