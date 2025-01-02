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21:57, 2 января 2025Бывший СССР

Факельное шествие бандеровцев на Украине назвали позором Запада

Рогов назвал факельное шествие бандеровцев во Львове позором западных стран
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mariia Pravedna / Unsplash

Факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) во Львове стало позором Запада. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Шествие в честь пособников фашистов — это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим», — подчеркнул он.

Как указал собеседник агентства, главы западных государств предпочитают молчать о том, что на Украине чествуют и считают героями тех, кто в годы Второй мировой войны поддерживал фашистов, выступал на их стороне и расправлялся с мирным населением.

Ранее в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) появились плакаты с поздравлениями Степана Бандеры с днем рождения, который отмечается 1 января.

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