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02:21, 2 января 2025Мир

В Стамбуле задержали отца с дочкой за стрельбу из окна

Haberturk: в Стамбуле задержали отца с дочкой за стрельбу из окна квартиры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abed Alrahman Alkahlout / Global Look Press

В Стамбуле задержали отца с дочкой, решивших пострелять из окна квартиры в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Жители самого густонаселенного района Эсенъюрт на окраине Стамбула сняли на видео, как мужчина высовывается из окна квартиры в новогоднюю ночь и открывает стрельбу. Предполагается, что он стрелял в воздух.

«Установили личности отца и дочки и задержали их по месту проживания. Отец Озджан П. и его дочка Сыла доставлены в участок, идет допрос», — подчеркнули журналисты.

Ранее житель Нижегородской области открыл стрельбу по двору, в котором гуляли дети, из окна собственной квартиры.

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