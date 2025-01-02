В Стамбуле задержали отца с дочкой за стрельбу из окна

Haberturk: в Стамбуле задержали отца с дочкой за стрельбу из окна квартиры

В Стамбуле задержали отца с дочкой, решивших пострелять из окна квартиры в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Жители самого густонаселенного района Эсенъюрт на окраине Стамбула сняли на видео, как мужчина высовывается из окна квартиры в новогоднюю ночь и открывает стрельбу. Предполагается, что он стрелял в воздух.

«Установили личности отца и дочки и задержали их по месту проживания. Отец Озджан П. и его дочка Сыла доставлены в участок, идет допрос», — подчеркнули журналисты.

Ранее житель Нижегородской области открыл стрельбу по двору, в котором гуляли дети, из окна собственной квартиры.