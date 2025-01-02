В Сумах на Украине мужчина получил черепно-мозговую травму в военкомате

В Сумах на Украине мужчина не выжил после полученной в городском территориальном центре комплектования (ТЦК; аналог военкомата) черепно-мозговой травмы. Об этом пишет портал SumyToday со ссылкой на родственницу украинца.

Сообщается, что 29 декабря 2024 года мужчина позвонил жене с незнакомого номера. Он рассказал, что его забрали в ТЦК и планируют отправить в зону боевых действий. На следующий день, когда родственники местного жителя дозвонились на этот номер, им сказали, что ему стало плохо и его отвезли в больницу. Позднее жена обнаружила супруга в больнице Сумской области в состоянии комы.

По словам замдиректора Сумской областной клинической больницы по коммуникационным вопросам Николая Савченко, врачи проводили реанимационные мероприятия, но травмы оказались слишком тяжелыми, и спасти пациента не удалось.

Ранее в Закарпатье полицейские поймали украинцев призывного возраста, пытавшихся выехать в Румынию, спрятавшись в куче мусора. Отмечается, что к переправке военнообязанных за рубеж были причастны 59- и 52-летний жители региона. Они предлагали украинцам сбежать от мобилизации за 4,5 тысячи долларов.