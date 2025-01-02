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12:59, 2 января 2025Бывший СССР

Украинцы спрятались от пограничников в куче мусора и попались

В Закарпатье поймали пытавшихся выехать в Румынию в куче мусора украинцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

В Закарпатье полицейские поймали украинцев призывного возраста, пытавшихся выехать в Румынию, спрятавшись в куче мусора. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«В Закарпатье правоохранители задержали злоумышленников, которые желающих избежать мобилизации транспортировали к границе с Румынией на телеге под кучей мусора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к переправке военнообязанных за рубеж были причастны 59-летний и 52-летний жители региона. Они предлагали украинцам сбежать от мобилизации за 4,5 тысячи долларов. (около 495 тысяч рублей). За эти деньги они встречали клиентов на вокзале, предоставляли им помещение для ночлега и вывозили в приграничную зону.

Для вывоза своих клиентов они привлекли местного жителя, который должен был перевезти военнообязанных через блокпост.

Ранее на Украине задержали зарабатывавшего на уклонистах сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкоматов) в Одессе. Военком вносил изменения в базу данных о негодности мужчин, что позволяло им беспрепятственно выезжать за границу.

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