На Украине пожаловались на тактику российских военных

Журналист Бутусов: ВСУ сдают населенные пункты ВС России практически без боев

Российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Вооруженным силам России удалось занять значительное количество населенных пунктов в 2024 году практически без боев.

Бутусов объяснил это отсутствием оборонительных линий на флангах с украинской стороны и новой тактикой российских сил, которые успешно продвигаются в обход, не ввязываясь в уличные бои.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска под Новый год сумели взять под контроль Курахово в Донецкой народной республике. Он уточнил, что часть бойцов ВСУ еще остается в пределах населенного пункта, идет зачистка территорий от противника.