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15:48, 1 января 2025Бывший СССР

Стало известно о продолжающейся зачистке ТЭС в Курахово

ТАСС: на Кураховской ТЭС продолжается зачистка, там большая группировка ВСУ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) продолжается зачистка группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в силовых структурах.

Как стало известно, там сконцентрирована большая группировка ВСУ — основные силы, оставшиеся в городе. В силовых структурах заявили, что «предстоит еще много работы». В то же время с территории остальной части Курахово украинские военные почти выбиты, остаются точечные очаги сопротивления.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска под Новый год сумели взять под контроль Курахово в ДНР. Он уточнил, что часть бойцов ВСУ еще остается в пределах населенного пункта, идет зачистка территорий от противника.

Между тем украинский военнослужащий с позывным Мучной заявил, что российские военные прорвались в западную часть Курахово и установили флаг возле завода «Электросталь». Тем самым Вооруженные силы России подтвердили контроль над этой частью промзоны.

Издание The New York Times отмечало, что взятие Курахова под контроль открывает России путь к «промышленному сердцу» Украины — в Днепровский регион.

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