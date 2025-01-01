Российские военные сумели до Нового года взять под контроль Курахово. Как проходил штурм города в последние дни?

Военкор Котенок: ВС РФ взяли под контроль Курахово в ДНР, идет зачистка от ВСУ

Российские войска под Новый год сумели взять под контроль город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). О продвижениях в зоне специальной военной операции (СВО) рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Город — наш! Юрий Котенок военкор

По его словам, часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается в пределах населенного пункта, в настоящий момент идет зачистка территорий от противника.

В ВСУ признали прорыв российских военных в Курахово

Российские военные прорвались в западную часть Курахово и установили флаг возле завода «Электросталь». Об этом сообщил военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

Они там находятся достаточно свободно, никакого давления нет. Не удивлюсь, если до завтра они полностью заберут всю промку Мучной военнослужащий ВСУ

От этого места до западной границы Курахово осталось около одного километра. На картах украинского аналитического ресурса DeepState промзона обозначена частично в серой зоне, частично под контролем ВСУ.

Накануне канал WarGonzo сообщал, что на многоэтажке в одном из районов Курахово водрузили российский флаг. Отмечалось, что микрорайон Южный, а вместе с ним и вся жилая застройка в Курахово «полностью зачищены от присутствия ВСУ».

На Западе раскрыли последствия взятия Курахово под контроль российских войск

Взятие Курахова под контроль открывает России путь к «промышленному сердцу» Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).

На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны The New York Times

Издание подчеркивает, что оборона ВСУ в районе Курахово ослабевает. Авторы публикации назвали Днепропетровск городом, куда откроется дорога Российской армии после взятия под контроль населенного пункта в ДНР.

Австрийский полковник Маркус Рейснер отмечал, что линия обороны украинских войск в Донбассе постепенно рушится, а наступление ВС РФ приближается к кульминации. По его словам, украинские войска в скором времени полностью выйдут из Курахово. Это, добавил эксперт, случится в ближайшие недели, при этом ВСУ также могут потерять «стратегически важный» город Часов Яр.

Хроника штурма Курахово в последние дни 2024 года

С 28 декабря подразделения Вооруженных сил России начали выдавливать украинские войска из промышленной зоны в Курахово. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

В Курахово наша армия улучшила позиции по переднему краю и продвинулась в промзоне, начав выдавливать оттуда противника Владимир Рогов председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета

Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что бои в Курахово перешли в район теплоэлектростанции (ТЭС). В районе ТЭС находилась большая группа украинской армии, выход для которой был небезопасен последние несколько недель.

Замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным Ярый рассказывал, что российские войска за неделю на километр продвинулись в городе. Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.

Рано утром 29 декабря ВС РФ начали штурм Кураховской тепловой электростанции. Штурмовики продвинулись на 1,5 километра и заняли первые здания на территории промзоны станции.

В этот же день ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал о начале зачистки территории ТЭС, отмечая, что ВСУ оказались там полностью заблокированы.

Рогов отмечал, что российские военные взяли несколько административных зданий станции, украинские войска начали отступление, в городе шли интенсивные бои.