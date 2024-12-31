ВС России порадовали успехами в зоне СВО перед Новым годом

Военкор Котенок: ВС РФ под Новый год освободили Курахово, идет зачистка от ВСУ

ВС России под Новый год сумели освободить город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Радостью от успехов российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) поделился военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Город — наш», — написал военкор. По его словам, часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается в пределах населенного пункта, в настоящий момент идет зачистка территорий от противника.

Также Котенок поздравил своих подписчиков с наступающим Новым годом.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной сообщил, что ВС РФ прорвались в западную часть Курахово и установили флаг возле завода «Электросталь». «Не удивлюсь, если до завтра они полностью заберут всю промку», — добавил он.