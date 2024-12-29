ВС России взяли штурмом здания ТЭС в Курахово

Рогов: ВС России взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово

Вооруженные силы (ВС) России взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово в Донецкой народной республике. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В результате штурмовых действий значительная часть территории ТЭС уже под нашим контролем, включая административные здания станции», — рассказал Рогов.

Он добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают, однако бои за освобождение города еще продолжаются.

Ранее в городе Курахово началась зачистка от солдат ВСУ на территории теплоэлектростанции.