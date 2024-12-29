В Курахово началась зачистка территории ТЭС

ТАСС: в Курахово началась зачистка территории теплоэлектростанции от ВСУ

В городе Курахово началась зачистка от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории теплоэлектростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Начали зачищать Кураховскую ТЭС», — заявил собеседник агентства, добавив, что силы ВСУ там полностью заблокированы.

28 декабря бои в Курахово Донецкой народной республики перешли в район теплоэлектростанции. В районе ТЭС находилась большая группа украинских военных.

Рано утром 29 декабря Российские войска начали штурм Кураховской тепловой электростанции в Донецкой народной республике. Отмечалось, что штурмовики продвинулись на 1,5 километра и заняли первые здания на территории промзоны станции.