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05:50, 1 января 2025Бывший СССР

В США назвали открывающий путь к Днепропетровску для Российской армии город

NYT: освобождение Курахово откроет Российской армии путь к Днепропетровску
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие под контроль Курахово Донецкой народной республики (ДНР) откроет Российской армии путь к Днепропетровску, являющемуся промышленным центром Украины. Об этом сообщил американский журнал The New York Times (NYT).

Издание подчеркивает, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово ослабевает. Авторы публикации назвали Днепропетровск городом, куда откроется дорога Российской армии после взятия под контроль населенного пункта в ДНР.

Отмечается, что для атаки на украинские позиции российские солдаты используют электросамокаты и вездеходы. Другие бойцы наступают пешком, говорится в статье.

Ранее канал WarGonzo сообщал, что на многоэтажке в одном из районов Курахово водрузили российский флаг. Отмечалось, что микрорайон Южный, а вместе с ним и вся жилая застройка в Курахово «полностью зачищены от присутствия ВСУ».

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