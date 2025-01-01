В США назвали открывающий путь к Днепропетровску для Российской армии город

NYT: освобождение Курахово откроет Российской армии путь к Днепропетровску

Взятие под контроль Курахово Донецкой народной республики (ДНР) откроет Российской армии путь к Днепропетровску, являющемуся промышленным центром Украины. Об этом сообщил американский журнал The New York Times (NYT).

Издание подчеркивает, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово ослабевает. Авторы публикации назвали Днепропетровск городом, куда откроется дорога Российской армии после взятия под контроль населенного пункта в ДНР.

Отмечается, что для атаки на украинские позиции российские солдаты используют электросамокаты и вездеходы. Другие бойцы наступают пешком, говорится в статье.

Ранее канал WarGonzo сообщал, что на многоэтажке в одном из районов Курахово водрузили российский флаг. Отмечалось, что микрорайон Южный, а вместе с ним и вся жилая застройка в Курахово «полностью зачищены от присутствия ВСУ».