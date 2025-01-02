На Украине рассказали о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Украинская ОВА Запорожской области заявила о повреждении инфраструктуры

Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров в Telegram-канале сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — отметил он, не уточняя, о каких именно объектах идет речь.

В ночь на 2 января в ряде населенных пунктов Запорожской области произошли взрывы. Как заявил чиновник, в течение суток был нанесен 361 удар по 11 населенным пунктам.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области.