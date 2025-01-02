Названа динамика роста цены газа в Европе после прекращения транзита через Украину

Цена газа на бирже в Европе после прекращения транзита через Украину растет

Цена газа на бирже в Европе после прекращения транзита российского топлива через Украину продолжает умеренно расти. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

Согласно названной динамике ценообразования, прирост составляет около одного процента. При этом стоимость газа в Европе остается на уровне не ниже максимума, достигнутого 15 ноября 2023 года.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 543,4 долларов за 1 тысячу кубических метров, или 50,705 евро за мегаватт в час, исходя из текущего обменного курса.

Утром 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года.