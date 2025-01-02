Посол оценил возможность роста экспорта чая и кофе из Кении в Россию

Посол: Кения допускает увеличение объемов экспорта чая и кофе в Россию в 3 раза

Посол Кении Питер Мутуку Матуки заявил РИА Новости, что страна изучает возможность увеличения объемов экспорта чая и кофе в Россию в три раза.

Посол отметил, что в России очень хороший спрос на эти продукты. «Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены... Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза», — оценил собеседник агентства

Также посол заявил, в Найроби хотели бы диверсифицировать экспорт на российский рынок. Так, страна может начать поставки овощей, цветов и других продуктов.

Ранее по итогам ноября Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию на 25 процентов, до 6,9 тысячи тонн. Достигнутый результат оказался рекордным для этого месяца. Экспорт грузинских мандаринов в России вырос не только в физическом, но и в денежном выражении. Стоимость поставок в ноябре достигла максимальной для конца осени планки в 4,3 миллиона долларов.