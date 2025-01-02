Раскрыт прогноз курса доллара к рублю в начале 2025 года

«Известия»: курс доллара к рублю останется на текущих уровнях в начале года

Российские эксперты дали прогноз по рублю в начале 2025 года, заявив, что российская валюта предположительно останется примерно на текущих уровнях в январе-марте. Об этом пишут «Известия».

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», ожидает сохранения тенденции к постепенному ослаблению до 110–115 рублей за доллар США, 115–120 рублей за евро. Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», считает, что в первом квартале 2025 года курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 98–106.

При этом, как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, в начале года снизится давление со стороны декабрьской сезонности, когда отмечается всплеск потребительских, корпоративных и бюджетных расходов, а также увеличение спроса на иностранную валюту со стороны выезжающих за рубеж.

Ранее доллар совершил резкое падение по отношению к рублю перед Новым годом. До этого доллар совершил скачок до 112 рублей. Финансовый аналитик Александр Разуваев объяснил случившееся тем, что перед Новым годом мало покупателей, соответственно любая покупка валюты, даже не очень большая, могла сдвинуть курс.