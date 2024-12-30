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15:24, 30 декабря 2024Экономика

Предновогодний скачок доллара объяснили

Экономист Разуваев связал предновогодний скачок доллара с праздничными днями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Lisa Shumaker/ Reuters

Скачок доллара до 112 рублей перед Новым годом связан с началом праздничных дней, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил колебание американской валюты.

«Это тонкий рынок. Мало покупателей, продавцов, люди уже Новый год празднуют, соответственно, любая покупка валюты, даже не очень большая, могла сдвинуть курс. Конечно, когда у нас были биржевые торги, ликвидность была больше и такого быть фактически не могло. Я думаю, что никому не надо нервничать, на первый квартал [2025 года] мы должны ориентироваться по паре доллар-рубль на 100-110», — считает он.

30 декабря курс доллара по отношению к рублю резко подскочил. Он достиг 112 рублей на рынке Forex, евро в свою очередь добрался до отметки 109 рублей.

28 декабря Банк России определил официальные курсы доллара и евро на период новогодних праздников. Регулятор установил официальную стоимость доллара на уровне 101,68 рубля, евро — 106,1 рубля.

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