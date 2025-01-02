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10:06, 2 января 2025Россия

Россияне выбросили елку с 17-го этажа и попали на видео

В Подмосковье пара выбросила елку с 17-го этажа на автомобильную парковку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном Реутове пара выбросила елку с 17-го этажа на автомобильную парковку. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, 1 января супруги долго спорили. Итогом ссоры стала вылетевшая из окна квартиры наряженная елка.

На кадрах видно, как дерево сначала зацепилось за кондиционер на 16 этаже, а затем стремительно упало на тротуар, не задев прохожих или стоявшие машины.

По словам местных, незадолго до этого из того же окна россияне выкинули тарелку с салатом оливье.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих в Александровском саду в центре города, его задержали.

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