Россияне выбросили елку с 17-го этажа и попали на видео

В Подмосковье пара выбросила елку с 17-го этажа на автомобильную парковку

В подмосковном Реутове пара выбросила елку с 17-го этажа на автомобильную парковку. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, 1 января супруги долго спорили. Итогом ссоры стала вылетевшая из окна квартиры наряженная елка.

На кадрах видно, как дерево сначала зацепилось за кондиционер на 16 этаже, а затем стремительно упало на тротуар, не задев прохожих или стоявшие машины.

По словам местных, незадолго до этого из того же окна россияне выкинули тарелку с салатом оливье.

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