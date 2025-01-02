Россияне выбросили елку с 17-го этажа и попали на видео

В подмосковном Реутове пара выбросила елку с 17-го этажа на автомобильную парковку. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Shot в своем Telegram-канале.
По данным канала, 1 января супруги долго спорили. Итогом ссоры стала вылетевшая из окна квартиры наряженная елка.
На кадрах видно, как дерево сначала зацепилось за кондиционер на 16 этаже, а затем стремительно упало на тротуар, не задев прохожих или стоявшие машины.
По словам местных, незадолго до этого из того же окна россияне выкинули тарелку с салатом оливье.
Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих в Александровском саду в центре города, его задержали.