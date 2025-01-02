Российские военные фактически зачистили группировку ВСУ к югу от Курахово

Российские военные фактически зачистили группировку вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от Курахово. Об этом в четверг, 2 января, сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идет о группировке украинских войск, находившейся в огневом мешке на рубеже от Успеновки до села Янтарное и окрестностей. Точечные очаги сопротивления уничтожаются огнем российской артиллерии. Отмечается, что российские военные продолжают штурм населенного пункта Дачное.
Ранее сообщалось, что раскрыты подробности зачистки промзоны в Курахово в новогоднюю ночь.