Российские военные фактически зачистили группировку ВСУ к югу от Курахово

ВС России зачистили группировку украинских войск недалеко от Курахово

Российские военные фактически зачистили группировку вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от Курахово. Об этом в четверг, 2 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о группировке украинских войск, находившейся в огневом мешке на рубеже от Успеновки до села Янтарное и окрестностей. Точечные очаги сопротивления уничтожаются огнем российской артиллерии. Отмечается, что российские военные продолжают штурм населенного пункта Дачное.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности зачистки промзоны в Курахово в новогоднюю ночь.