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23:35, 1 января 2025Россия

Раскрыты подробности зачистки промзоны в Курахово в новогоднюю ночь

Командир бригады ВС рассказал о зачистке промзоны в Курахово в новогоднюю ночь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Российские военные всю новогоднюю ночь зачищали промзону в Курахово, которую взяли под контроль 31 декабря. Об этом РИА Новости сообщил командир 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил (ВС) России.

«Были захвачены ТЭЦ и два последующих за ней завода, составляющие кураховскую промзону. Всю новогоднюю ночь шла зачистка промзоны», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска под Новый год сумели взять под контроль Курахово в Донецкой народной республике. Он уточнил, что часть бойцов Вооруженных сил Украины еще остается в пределах населенного пункта, идет зачистка территорий от противника.

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