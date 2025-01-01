Раскрыты подробности зачистки промзоны в Курахово в новогоднюю ночь

Командир бригады ВС рассказал о зачистке промзоны в Курахово в новогоднюю ночь

Российские военные всю новогоднюю ночь зачищали промзону в Курахово, которую взяли под контроль 31 декабря. Об этом РИА Новости сообщил командир 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил (ВС) России.

«Были захвачены ТЭЦ и два последующих за ней завода, составляющие кураховскую промзону. Всю новогоднюю ночь шла зачистка промзоны», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска под Новый год сумели взять под контроль Курахово в Донецкой народной республике. Он уточнил, что часть бойцов Вооруженных сил Украины еще остается в пределах населенного пункта, идет зачистка территорий от противника.