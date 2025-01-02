Рогов: в селе Белогорье Запорожской области установили триколор

В Запорожской области российские войска в селе Белогорье установили триколор. Об этом в четверг, 2 января, в своем Telegram-канале сообщает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам Рогова, гвардейцам 70-го мотострелкового полка удалось точными ударами БПЛА выкурить противника из многочисленных укрытий в западной и северной части села. Отмечается, что противник понес большие потери благодаря слаженной работе разведки, операторов FPV-дронов и штурмовиков.

Ранее сообщалось, что Российская армия почти вплотную подошла к Судже.