Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:39, 2 января 2025Бывший СССР

Российские войска установили триколор в занятом селе Запорожской области

Рогов: в селе Белогорье Запорожской области установили триколор
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Запорожской области российские войска в селе Белогорье установили триколор. Об этом в четверг, 2 января, в своем Telegram-канале сообщает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам Рогова, гвардейцам 70-го мотострелкового полка удалось точными ударами БПЛА выкурить противника из многочисленных укрытий в западной и северной части села. Отмечается, что противник понес большие потери благодаря слаженной работе разведки, операторов FPV-дронов и штурмовиков.

Ранее сообщалось, что Российская армия почти вплотную подошла к Судже.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «У меня для тебя задание». Отдававших указания террористам из «Крокуса» членов ИГИЛ судят в Турции

      Суд в Москве арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии

      Российские войска установили триколор в занятом селе Запорожской области

      Стало известно о десятом выдвижении Набокова на Нобелевскую премию

      Олимпийский чемпион ответил назвавшему самый пьяный вид спорта ветерану сборной СССР

      Стало известно об ударе по военной базе ВСУ в Николаевской области

      На Украине сократили сроки подготовки пилотов на американских истребителях

      В Таиланде попал в ДТП автобус с российскими туристами

      Путин подписал первые в наступившем году документы

      Житель Польши подал в суд на Германию по одной причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше