Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:35, 2 января 2025Путешествия

Самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке

В Норильске самолет с 79 пассажирами выкатился за пределы полосы при посадке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке. На борту находились 79 пассажиров, сообщили в прокуратуре российского региона.

Инцидент произошел около восьми часов утра по местному времени (4:00 мск). Когда Airbus 321A заходил на посадку, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки пилот допустил выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, уточнили в ведомстве.

Борт принадлежит авиакомпании «Сибирь». Осуществлялся рейс из Москвы. После происшествия самолет временно отстранили от полетов, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента. Для выполнения оборотного рейса в Москву выделили резервный борт. Предварительно, вылет запланирован на 15 часов 30 минут.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси после посадки. Непредвиденная ситуация произошла с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Екатеринбург лайнером 11 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент расследуют как возможный теракт

      Мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в «китайском клубе»

      Самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке

      Полицейским разрешат свободно заходить в дома мигрантов

      Стало известно о сотнях воюющих за ВСУ колумбийцев

      В Раде рассказали о потерях Украины из-за остановки транзита российского газа

      Замглавы академии имени Кирова предъявили обвинения в крупной взятке

      Раскрыта цель преступления подозреваемого в Новом Орлеане

      На Украине рассказали о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

      В ДНР взяли в плен польского наемника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше