Самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке

В Норильске самолет с 79 пассажирами выкатился за пределы полосы при посадке

В международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке. На борту находились 79 пассажиров, сообщили в прокуратуре российского региона.

Инцидент произошел около восьми часов утра по местному времени (4:00 мск). Когда Airbus 321A заходил на посадку, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки пилот допустил выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, уточнили в ведомстве.

Борт принадлежит авиакомпании «Сибирь». Осуществлялся рейс из Москвы. После происшествия самолет временно отстранили от полетов, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента. Для выполнения оборотного рейса в Москву выделили резервный борт. Предварительно, вылет запланирован на 15 часов 30 минут.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси после посадки. Непредвиденная ситуация произошла с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Екатеринбург лайнером 11 декабря.